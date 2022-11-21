Минобороны сообщило о безуспешной контратаке ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о безуспешной контратаке ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, ВСУ также предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка.

Потери противника за минувшие сутки на данном направлении составили свыше 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, а также пять бронированных машин и пять автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ около поселка Днепровское в Херсонской области. Диверсанты были уничтожены при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра, добавили в ведомстве.