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16:39, 21 ноября 2022Экономика

Россия предоставила МАГАТЭ сведения об обстрелах Запорожской АЭС

«Росэнергоатом» передал экспертам МАГАТЭ сведения об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что российская сторона предоставила экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным советника главы корпорации, удары наносились из города Марганец в Днепропетровской области. Обстрелы велись в период с 19 по 20 ноября. «Все исчерпывающие с нашей стороны и демонстрации, и пояснения, и ответы на вопросы, и даже вот этого эксперта они получили», — заверил Карчаа.

Ранее в Кремле выступили с призывом по Запорожской АЭС. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы ВСУ прекратили обстрелы электростанции.

В то же время генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в Сочи на полях международного форума «Атомэкспо» заявил, что интенсивность обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины может быть связана с резолюцией управляющего совета МАГАТЭ.

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Варвара Кошечкина
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