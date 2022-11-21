Назван российский регион с самыми высокими зарплатами

РИА Новости: Чукотский автономный округ стал лидером по уровню зарплат

Лидером рейтинга РИА Новости по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России стал Чукотский автономный округ. Здесь более 100 тысяч рублей получают 49,6 процента работающих, а самыми распространенными зарплатами являются 65-164 тысячи рублей.

На втором месте среди регионов с самыми высокими зарплатами назван Ямало-Hенецкий автономный округ с показателем в 43,8 процента. На третьем месте — Магаданская область, там доля получающих более 100 тысяч рублей равна 33,6 процента. Москва оказалась на пятой строчке (32,6 процента с уровнем средних зарплат в 45-129 тысяч рублей).

В первую десятку также вошли: Ненецкий автономный округ, Камчатка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (25 процентов), Якутия и Мурманская область. Санкт-Петербург оказался на 11-м месте с долей 16,9 процента. С сентября 2021 года по август 2022-го в среднем по России 9,9 процента зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников оказалась в Калмыкии – 1,29 процента. Также в конце списка находится Ингушетия, Мордовия, Дагестан и Чечня. В 27 регионах доля людей, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, превышает 25 процентов. Так, в Кабардино-Балкарии таких 41,4 процента.

Ранее сообщалось, что зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тысячи рублей, что в 13,5 раза превышает заработки десяти процентов низкооплачиваемых специалистов (12,2 тысячи рублей).