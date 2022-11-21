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17:45, 21 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский в очередной раз попросил принять Украину в НАТО

Президент Украины Зеленский в очередной раз попросил принять республику в НАТО и ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил западные страны принять республику в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался во время выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде, передает ТАСС.

Зеленский заявил, что Украина внесла «весомый вклад в защиту» военного блока, отметив, что благодаря этому страна «должна стать полноправным членом ЕС и НАТО».

Украинский лидер призвал страны Запада делать ради этого «все от них зависящее», в частности — вводить новые санкции против России и приступить к реализации его «формулы мира». Кроме этого, он вновь попросил передать Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую помощь.

Ранее Зеленский во время выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе выразил сомнение в том, что Россия желает мира. По его мнению, российская сторона пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». При этом он упомянул свою «формулу мира» из десяти пунктов, среди которых, в частности — ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность.

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Георгий Нестеров
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