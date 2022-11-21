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13:03, 21 ноября 2022Забота о себе

Певица Жасмин рассказала об ограничениях в еде после серьезного диагноза

Певица Жасмин рассказала, что отказалась от употребления баранины, утки и молока
Жасмин

Жасмин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) рассказала, что отказалась от употребления козьего и коровьего молока, а также баранины и мяса утки. Об ограничениях в еде после постановки серьезного диагноза 45-летняя звезда сообщила в беседе с «Аргументами и фактами».

После третьих родов у певицы диагностировали гипотериоз — заболевание, связанное с нехваткой гормонов щитовидной железы. Из-за этого ей пришлось отказаться от некоторых продуктов. При этом, по словам Жасмин, она и прежде придерживалась некоторых ограничений — например, не ела свинину, поскольку исповедует иудаизм. «Баранину и утку — потому что это довольно жирное и тяжелое мясо. Несколько лет назад перестала употреблять продукты из коровьего и козьего молока и вскоре почувствовала себя энергичнее», — сказала певица, добавив, что кофе пьет только с кокосовым, соевым или миндальным молоком.

Кроме того, отметила Жасмин, с подросткового возраста она придерживается низкокалорийного питания, а спортом занимается три раза в неделю, чтобы поддерживать в тонусе фигуру. «С недавних пор практикую интервальное голодание, причем ем в течение пяти часов в сутки, а остальные 19 — голодаю», — объяснила она.

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Жасмин также рассказала, что после перенесенных дефицита железа и проблем с щитовидной железой ей до сих пор приходится принимать лекарства. «Я испытывала постоянную усталость, апатию. К счастью, мне удалось найти хорошего эндокринолога, и уже через пару месяцев я почувствовала себя лучше. Но до сих пор принимаю поддерживающие препараты», — призналась она.

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Александра Лисица
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