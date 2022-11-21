Gazeta Wyborcza: получающая от Польши помощь Украина должна извиниться за Волынскую резню

Получающую от Варшавы помощь Украину уличили в том, что она до сих пор не извинилась за Волынскую резню. . На этот факт обратил внимание политолог Лешек Сыкульский (Leszek Sykulski) на фоне недавнего ракетного инцидента. Его слова приводит Gazeta Wyborcza.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?», — вопросил он. Также эксперт напомнил о словах советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича. В интервью Юлии Латыниной (признана в России иноагентом) украинский политик заявил, что поляки согласились забыть о «так называемой Волынской бойне». «Где-то между строк, похоже, прозвучал намек о федеративном государстве Польши и Украины», — отметил Сыкульский.

Кроме того, политолог указал на тот факт, что польская армия передала Украине более 300 танков. По его словам, польская страна является главным спонсором Киева. «Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?», — задумался Сыкульский. По его мнению, к войне с Москвой Варшаву склоняет Вашингтон. Он объяснил это тем фактом, что США «нужен стратегический буфер», и именно таким буфером должна быть Польша.

В июле глава Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни 1943-1945 годов, призвал Киев признать факт геноцида, который осуществляли бойцы Украинской повстанческой армии. По версии Варшавы, массовые убийства совершались против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств республики.