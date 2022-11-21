Найдена уничтожающая полностью вирус Зика молекула

Cell: найдено эффективное антитело для борьбы с вирусом Зика

Ученые из Корнелльского университета нашли эффективную молекулу, которая полностью уничтожает вирус Зика. Выводы исследования описаны в журнале Cell.

Вирус Зика (ZIKV) — опасное заболевание, распространяемое комарами рода Aedes. В результате заражения у пациентов возникает сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, а также опухание суставов. Впервые патоген был открыт в 1947 году, а в настоящее время имеет статус пандемии. Последние зарегистрированные вспышки произошли в 2015-2016 годах в Латинской Америке, после чего у детей, чьи матери перенесли заболевание, отметили уменьшение размера черепа.

В новой работе специалисты провели исследование образцов крови десяти беременных женщин из Бразилии, которые переболели вирусом во время последней волны. Авторы считали, что там можно обнаружить антитела для борьбы с ZIKV. Анализ выявил специфическое антитело DH1017.

Дальнейшие испытания с синтетическими копиями молекулы показали, что она активно проникала в оболочку вируса и полностью уничтожала патоген даже при небольших концентрациях. Такие данные были верны как для клеточных культур, так и для беременных мышей со смертельными дозами частиц ZIKV. Высокая эффективность достигается за счет структуры антитела: она состоит из пяти отдельных цепочек аминокислот, а не традиционных для IgG двух.

В будущем ученые хотят провести дополнительные эксперименты на обезьянах и других крупных животных, чтобы доказать эффективность и безопасность применения препарата.

