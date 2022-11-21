Германия и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Stern: главы МО ФРГ и Польши договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения с польским коллегой Мариушем Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет немецкий журнал Stern.

«Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter», — цитирует издание слова германского министра после ее телефонного разговора с польским коллегой.

В свою очередь Блащак уточнил, что пока точно неизвестно, какие именно версии ЗРК Patriot Германия намерена перебросить в Польшу, в каком количестве и когда. По словам министра, Варшава ждет этих подробностей от Берлина.

Ранее в США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с пока что крупнейшей армией в Евросоюзе.