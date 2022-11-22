США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки

Глава Минфина США Йеллен заявила о выделении Киеву 4,5 миллиарда долларов бюджетной помощи

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине дополнительных 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Йеллен сообщила, что министерство выделит Киеву деньги в ближайшие недели. По ее словам, новый транш позволит украинским властям стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений. Как ожидается, часть средств пойдет на выплату зарплат работникам больниц, госслужащим и учителям, а также на социальную поддержку пожилых и уязвимых слоев населения.

«После этих выплат общая сумма прямой бюджетной поддержки США Украине составит 13 миллиардов долларов, причем все эти средства будут предоставлены в виде грантов», — сообщила глава Минфина.

Ранее помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш сообщил, что Пентагон ускорил закупку нового оружия из-за истощения запасов на фоне масштабных поставок вооружений Украине. По его словам, на данный момент темпы сокращения оружейных запасов в США на 15 процентов выше контрольных показателей. Для преодоления дефицита власти США заключили контрактов на 2,6 миллиарда долларов.