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17:43, 22 ноября 2022Россия

Стало известно о задержании более десяти украинских агентов на ЗАЭС

«Росэнергоатом» сообщил, что с июня на Запорожской АЭС были задержаны 10 агентов СБУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

С июня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были задержаны более десяти украинских агентов. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС.

По его словам, агенты собирали сведения о ЗАЭС. У одного из задержанных обнаружили планшет с видео, на котором сняты помещения электростанции. Карчаа также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались высадить десант на территорию ЗАЭС.

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Ранее стало известно, что 1 октября российским патрулем на пути в Энергодар был задержан бывший гендиректор электростанции Игорь Мурашов. 4 октября появились сообщения, что его выдворили на территорию Украины. Перед этим Мурашов признался в передаче информации о ситуации на электростанции сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Игорю Каземирскому через мессенджеры.

3 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев также заявил, что российские спецслужбы предотвратили на территории ЗАЭС теракт.

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Константин Лысяков
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