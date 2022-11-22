Стало известно о задержании более десяти украинских агентов на ЗАЭС

«Росэнергоатом» сообщил, что с июня на Запорожской АЭС были задержаны 10 агентов СБУ

С июня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были задержаны более десяти украинских агентов. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС.

По его словам, агенты собирали сведения о ЗАЭС. У одного из задержанных обнаружили планшет с видео, на котором сняты помещения электростанции. Карчаа также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались высадить десант на территорию ЗАЭС.

Ранее стало известно, что 1 октября российским патрулем на пути в Энергодар был задержан бывший гендиректор электростанции Игорь Мурашов. 4 октября появились сообщения, что его выдворили на территорию Украины. Перед этим Мурашов признался в передаче информации о ситуации на электростанции сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Игорю Каземирскому через мессенджеры.

3 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев также заявил, что российские спецслужбы предотвратили на территории ЗАЭС теракт.