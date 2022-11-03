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09:28, 3 ноября 2022Силовые структуры

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о предотвращении спецслужбами России теракта на ЗАЭС

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами.

Патрушев также сообщил, что визит делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак на электростанцию и осуждению действий Украины международным сообществом.

Ранее о предотвращении теракта на ЗАЭС также сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на территории электростанции был найден схрон со взрывчаткой, заложенный еще в феврале-марте. Осуществить подрыв должен был сотрудник ЗАЭС, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ).

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1 ноября Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжает атаковать электростанцию и близлежащие территории. По его словам, обстрелам также подверглись точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

28 октября президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия сама наносит удары по ЗАЭС.

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Константин Лысяков
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