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15:55, 22 ноября 2022Среда обитания

В российской станице появилась гигантская анальная пробка

В Краснодарском крае установили скульптуру, напоминающую анальную пробку

Кадр: сообщество «Туподар — Краснодар» во «ВКонтакте»

В станице Северской в Краснодарском крае появилась скульптура, напоминающая гигантскую анальную пробку. О том, что в российском населенном пункте установили необычную статую, сообщает 93.RU.

Скульптура официально называется «Капля». Речь об арт-объекте высотой 2,2 метра из нержавеющей стали, стоимость которого составляет 2,3 миллиона рублей. Статую установили в рамках благоустройства сквера «Островок» в парке имени Пушкина.

Работы стали частью регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» — парк победил в голосовании по благоустройству среди станичников в апреле 2022 года. Контракт на благоустройство сквера стоимостью 50,1 миллиона рублей достался компании «Новоситистрой». В качестве источника финансирования использовался бюджет поселения, работы должны были завершиться к ноябрю текущего года.

В январе в башкирском селе Исянгулово появилась ледяная фигура Снегурочки-зомби. У нее отсутствовали глаза и нос, лицо частично скрывал снег. Видео с необычный скульптурой попало в сеть.

Александра Качан
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