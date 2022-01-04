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Среда обитания

В российском селе нашли Снегурочку-зомби

В башкирском селе Исянгулово обнаружили ледяную скульптуру Снегурочки-зомби

Кадр: @airat_khabibyllin_yurist

В селе Исянгулово Башкирии обнаружили ледяную скульптуру Снегурочки, которую сравнили с зомби. Видео в своем Instagram разместил юрист Айрат Хабиббулин.

На продемонстрированных кадрах у Снегурочки отсутствуют глаза, носа и рта также не видно. Автор видео предложил оценить «красоту» новогоднего символа. Один из подписчиков предположил, что это новый персонаж Ковидочка. Также высказывались мнения, что Снегурочка не привилась от COVID-19 или просто забыла накраситься.

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В декабре жители города Алдан в Республике Саха возмутились скульптурой Снегурочки. По словам местной жительницы, статую установили около елки в одном из районов города. Женщина обратила внимание на лицо скульптуры, отметив, что персонаж выглядит так, будто находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее возмущение в сети вызвала новогодняя скульптура Королевы Зимы в городе Аксай Ростовской области. Местные жители назвали фигуру кошмаром, памятником коронавирусу, уродством и Аксайским монстром. Некоторые сравнили ее с белыми ходоками из телесериала «Игра престолов».

Марина Совина
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