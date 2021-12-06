Снегурочку в российском городе сравнили со скандальным памятником Аленке

Жители города Алдан в Республике Саха возмутились скульптурой Снегурочки. В сети фигуру новогоднего персонажа сравнили со скандальным памятником Аленке, установленным в Нововоронеже, сообщает портал Ykt.Ru.

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По словам местной жительницы, статую Снегурочки установили около елки в одном из районов города. Женщина обратила внимание на лицо скульптуры, отметив, что персонаж выглядит так, будто находится в состоянии алкогольного опьянения. «Один вопрос: кто сваял? Кто этот Пигмалион?» — написала женщина.

Пользователи сети поддержали автора публикации в комментариях, отметив, что у скульптора были проблемы во время работы, и предложили переодеть Снегурочку в костюм Бабы-яги. Некоторые россияне предположили, что мастер старался, однако в полной мере не справился с задачей. «Алданская Аленка», «Раньше Снегурочка была красивее. Ну так и лет то уже прошло немало», «Адская алданская Снегурочка», «Снегурочка, которая в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит», — прокомментировали участники обсуждения.

В декабре 2020 года возмущение в сети вызвала новогодняя скульптура Королевы Зимы в городе Аксай Ростовской области. Местные жители назвали фигуру кошмаром, памятником коронавирусу, уродством и Аксайским монстром. Некоторые сравнили ее с белыми ходоками из телесериала «Игра престолов».