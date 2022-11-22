Российского педагога-практиканта заподозрили в растлении 13-летней школьницы

В Балашихе 18-летнего педагога заподозрили в растлении семиклассницы

В подмосковной Балашихе 18-летнего педагога-практиканта заподозрили в растлении 13-летней ученицы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, в начале ноября девочка познакомилась с фигурантом, и они начали переписываться. Вскоре россиянин позвал семиклассницу в гости и стал домогаться ее, после чего несовершеннолетняя рассказала обо всем матери.

Потерпевшая говорит, что педагог не был ее учителем и они узнали друг друга в соцсетях. Однако известно, что подозреваемый — студент педагогического колледжа. Он проходил практику в начальных классах школы, где училась его жертва.