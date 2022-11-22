Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 22 ноября 2022Силовые структуры

Российского педагога-практиканта заподозрили в растлении 13-летней школьницы

В Балашихе 18-летнего педагога заподозрили в растлении семиклассницы

Фото: Elia Pellegrini / Unsplash

В подмосковной Балашихе 18-летнего педагога-практиканта заподозрили в растлении 13-летней ученицы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, в начале ноября девочка познакомилась с фигурантом, и они начали переписываться. Вскоре россиянин позвал семиклассницу в гости и стал домогаться ее, после чего несовершеннолетняя рассказала обо всем матери.

Потерпевшая говорит, что педагог не был ее учителем и они узнали друг друга в соцсетях. Однако известно, что подозреваемый — студент педагогического колледжа. Он проходил практику в начальных классах школы, где училась его жертва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.