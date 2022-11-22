В Госдуме ответили на заявления США о попавшей в ловушку Зеленского НАТО

Депутат Белик: Зеленский подставил НАТО заявлениями о ракетном инциденте в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский подставил НАТО заявлениями о том, что в Польше упала якобы ракета Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

«Даже фанаты Украины в Европейском союзе и США не смогли откровенно лгать», — подчеркнул депутат.

Слова руководства Киева не изменят что-то «в раскладке сил во время проведения спецоперации или еще где-то в Европе», добавил Белик. Возможно, они усилят какие-то границы, прежде всего польские, ведь «ПВО Польши показала свою несостоятельность во время залета украинской С-300», добавил парламентарий.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с властями Польши загнал НАТО в ловушку заявлениями о падении ракет в районе польской деревни Пшеводув. По мнению автора материала, Киев и Варшава преднамеренно дезинформировали Вашингтон относительно непричастности Украины к инциденту.