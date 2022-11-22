Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 22 ноября 2022Россия

В Госдуме ответили на заявления США о попавшей в ловушку Зеленского НАТО

Депутат Белик: Зеленский подставил НАТО заявлениями о ракетном инциденте в Польше

Фото: Stowarzyszenie Moje Nowosiolki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подставил НАТО заявлениями о том, что в Польше упала якобы ракета Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

«Даже фанаты Украины в Европейском союзе и США не смогли откровенно лгать», — подчеркнул депутат.

Слова руководства Киева не изменят что-то «в раскладке сил во время проведения спецоперации или еще где-то в Европе», добавил Белик. Возможно, они усилят какие-то границы, прежде всего польские, ведь «ПВО Польши показала свою несостоятельность во время залета украинской С-300», добавил парламентарий.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с властями Польши загнал НАТО в ловушку заявлениями о падении ракет в районе польской деревни Пшеводув. По мнению автора материала, Киев и Варшава преднамеренно дезинформировали Вашингтон относительно непричастности Украины к инциденту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Аксенов опроверг эвакуацию из Армянска
Украденная при рождении женщина воссоединилась с семьей спустя 43 года
Собчак прокомментировала сообщение об увольнении своего коммерческого директора
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении обещания России по курдам
Найден новый способ мониторинга вулканической активности
Адвокат художницы Цветковой рассказал о ее праве на реабилитацию
Россияне забронировали на зимний сезон почти все турбазы на Байкале
Белоруссия решила отдавать долги американской корпорации в рублях
Россиянка съела заказанные на Wildberries мухоморы и попала в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.