В США заявили о попавшем в ловушку Зеленского НАТО

TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку заявлением о ракетном инциденте в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с властями Польши загнал НАТО в ловушку заявлениями о падении ракет в районе польской деревни Пшеводув. Об этом пишет The American Conservative.

По мнению автора, Киев и Варшава преднамеренно дезинформировали Вашингтон относительно непричастности Украины к инциденту, что заставило США рисковать своей безопасностью ради защиты интересов восточноевропейских союзников, «жаждущих войны с Россией».

«Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации», — говорится в материале.

Автор материала предупредил, что в следующий раз «миру может повезти не так сильно». Кроме того, чем больше Североатлантический альянс, тем более несвободен его лидер, пишет ТАС.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко заявил, что украинский лидер «врал всему миру», утверждая, что польский населенный пункт Пшеводув был атакован российскими ракетами. Заявляя об агрессии Москвы против НАТО, Зеленский требовал незамедлительных ответных действий альянса, добавил он.

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.