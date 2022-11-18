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03:47, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну

Обозреватель Корибко заявил, что Зеленский хотел обманом развязать Третью мировую войну
СюжетМинобороны:

Фото: пресс-служба президента Украины

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пытались обманом развязать Третью мировую войну. На это указал обозреватель Эндрю Корибко на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

По утверждению эксперта, украинский лидер «врал всему миру», утверждая, что польский населенный пункт Пшеводув был атакован российскими ракетами. Заявляя об агрессии Москвы против НАТО, Зеленский требовал незамедлительных ответных действий альянса, добавил он.

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Корибко также обратил внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что все утверждения о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к инциденту являются не чем иным, как «фейком, раздуваемым российской пропагандой».

«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — резюмировал аналитик.

Украинскую версию инцидента опровергли

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.

Одним из ключевых доказательств стали характерные обломки, в которых увидели зенитную ракету от комплекса советского комплекса ПВО С-300, стоящего на вооружении ВСУ. 17 ноября Зеленский заявил, что эксперты республики будут участвовать в расследовании. Варшава подтвердила, что допустила украинских специалистов на место инцидента, указав, что вопрос о предоставлении Киеву допуска будет решаться в НАТО. Президент Польши Дуда уточнил, что представители Украины не смогут участвовать в следствии, но им позволят ознакомиться с некоторыми материалами дела.

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Позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракеты могли относиться к ПВО Украины. Официальный Киев при этом продолжил обвинять Москву в атаке. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили.

Президент США Джо Байден сообщил партнерам страны по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Однако, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответственность за инцидент все равно лежит на России.

Стало известно, что Зеленский попытался организовать телефонный разговор с Байденом. Звонок не состоялся, однако с офисом украинского лидера связался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который попросил представителей украинской стороны быть более осторожными в комментариях по поводу причастности России к ЧП.

После этого Киев признался союзникам, что использовал системы ПВО вблизи места падения ракет в Польше.

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В Москве потребовали назвать виновных

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заверил, что российская сторона будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в инциденте с ракетами. Он добавил, что Москва будет добиваться правдивого ответа от польских коллег и от западных партнеров о непредъявлении «пустых голословных обвинений».

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Коньков объяснил «Ленте.ру», что Зеленский сейчас пытается вывести себя из ситуации, в которую сам себя и вогнал, обвинив Россию в ударе по территории Польши.

Я думаю, что в первую очередь на изменившееся мнение повлияло желание как-то сохранить лицо перед мировой общественностью

Александр Коньковполитолог

Однако, отметил эксперт, не исключен вариант, что Зеленский ничего не контролирует ни в украинской армии, ни в системе обороны. «Вся задача Зеленского в его публичной риторике — это всячески обвинять Россию», — заключил Коньков.

Оружие России
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Марина Совина
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