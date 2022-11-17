Зеленский пытался дозвониться до Байдена после инцидента с ракетой в Польше

CNN: Зеленский пытался организовать разговор с Байденом после инцидента в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский попытался организовать телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом после инцидента с ракетой, упавшей на территории Польши. Об этом пишет CNN со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Как сообщает источник, звонок не состоялся, однако с офисом украинского лидера связался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В частности, Салливан попросил украинскую сторону быть более осторожными в комментариях по поводу причастности России к инциденту. «Террор не ограничивается нашими государственными границами», — заявил после произошедшего Зеленский, добавив, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что полная ответственность за инцидент с ракетами, упавшими на территории Польши, лежит на России. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что упавшая на территории страны ракета принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.