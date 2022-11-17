Блинкен назвал Россию ответственной за инцидент с ракетами в Польше

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ответственность за инцидент в Польше лежит на России

Полная ответственность за инцидент с ракетами, упавшими на территории Польши, лежит на России. Ответственную сторону назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает Reuters.

По словам американского дипломата, российская сторона ответственна за «трагический инцидент» в Польше, жертвами которого стали двое человек. Он также отметил, что Вашингтон полностью доверяет расследованию происшествия, проведенному Варшавой, и не видит свидетельств, опровергающих данные о падении в Польше украинской ракеты.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в инциденте с ракетами, упавшими в Польше.