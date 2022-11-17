Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 17 ноября 2022Мир

Блинкен назвал Россию ответственной за инцидент с ракетами в Польше

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ответственность за инцидент в Польше лежит на России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Полная ответственность за инцидент с ракетами, упавшими на территории Польши, лежит на России. Ответственную сторону назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает Reuters.

По словам американского дипломата, российская сторона ответственна за «трагический инцидент» в Польше, жертвами которого стали двое человек. Он также отметил, что Вашингтон полностью доверяет расследованию происшествия, проведенному Варшавой, и не видит свидетельств, опровергающих данные о падении в Польше украинской ракеты.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в инциденте с ракетами, упавшими в Польше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд вынес вердикт по делу о рейсе MH17
Опубликована карта боевых действий на Украине на 17 ноября
Фадеев рассказал о новых членах СПЧ
Диетолог предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах
Раскрыто отношение россиян к распродажам после ухода зарубежных брендов
Блинкен назвал Россию ответственной за инцидент с ракетами в Польше
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Москве начало заканчиваться новое жилье
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Премьер Израиля и президент Турции провели первые с 2013 года переговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.