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13:57, 17 ноября 2022Мир

Россия призвала Запад назвать виновных в инциденте с ракетами в Польше

Гаврилов: Россия настаивает, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Российская сторона будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в инциденте с ракетами, упавшими в Польше. К этому призвал западных партнеров руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова передает РИА Новости.

«Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — заявил дипломат. Он добавил, что Москва будет добиваться правдивого ответа от польских коллег и от западных партнеров о непредъявлении «пустых голословных обвинений».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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