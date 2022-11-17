Россия призвала Запад назвать виновных в инциденте с ракетами в Польше

Гаврилов: Россия настаивает, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше

Российская сторона будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в инциденте с ракетами, упавшими в Польше. К этому призвал западных партнеров руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова передает РИА Новости.

«Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — заявил дипломат. Он добавил, что Москва будет добиваться правдивого ответа от польских коллег и от западных партнеров о непредъявлении «пустых голословных обвинений».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной.