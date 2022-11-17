Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 17 ноября 2022Мир

В Польше заявили о принадлежности упавшей ракеты украинской ПВО

Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины

Фото: Omar Marques / Getty Images

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что упавшая на территории страны ракета принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. С таким заявлением он выступил в эфире RMF FM.

«Все доказательства, которые были собраны натовской, американской и нашей стороной, указывают на то, что мы имеем дело с ракетой С-300, запущенной украинской ПВО», — сказал Севера.

Он также объяснил, почему ракету не сбили на подлете к территории страны. «Это зенитная ракета. Ракета, которая, как правило, выполняет свою задачу по поиску цели, она не носит наступательного характера», — отметил политик и добавил, что нет страны, у которой бы ПВО работала на 100 процентов и перехватывала все ракеты.

По его словам, пока непонятно, что стало причиной происшествия — была ли повреждена ракета или же произошла ошибка при вводе данных.

Ранее сообщалось, что Киев признался союзникам, что использовал системы ПВО вблизи места падения ракет в Польше.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд назвал виновных в катастрофе с рейсом MH17 в Донбассе
Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Зеленский пытался дозвониться до Байдена после инцидента с ракетой в Польше
Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Поседевшая в 16 лет девушка перестала красить волосы и обрела поддержку в сети
Гаагский суд заявил о принадлежности сбившего MH17 ЗРК к российской армии
США призвали Украину быть осторожными с заявлениями после ЧП в Польше
Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.