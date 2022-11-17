В Польше заявили о принадлежности упавшей ракеты украинской ПВО

Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что упавшая на территории страны ракета принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. С таким заявлением он выступил в эфире RMF FM.

«Все доказательства, которые были собраны натовской, американской и нашей стороной, указывают на то, что мы имеем дело с ракетой С-300, запущенной украинской ПВО», — сказал Севера.

Он также объяснил, почему ракету не сбили на подлете к территории страны. «Это зенитная ракета. Ракета, которая, как правило, выполняет свою задачу по поиску цели, она не носит наступательного характера», — отметил политик и добавил, что нет страны, у которой бы ПВО работала на 100 процентов и перехватывала все ракеты.

По его словам, пока непонятно, что стало причиной происшествия — была ли повреждена ракета или же произошла ошибка при вводе данных.

Ранее сообщалось, что Киев признался союзникам, что использовал системы ПВО вблизи места падения ракет в Польше.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.