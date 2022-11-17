В Польше заявили о принадлежности упавшей ракеты украинской ПВО
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что упавшая на территории страны ракета принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. С таким заявлением он выступил в эфире RMF FM.
«Все доказательства, которые были собраны натовской, американской и нашей стороной, указывают на то, что мы имеем дело с ракетой С-300, запущенной украинской ПВО», — сказал Севера.
Он также объяснил, почему ракету не сбили на подлете к территории страны. «Это зенитная ракета. Ракета, которая, как правило, выполняет свою задачу по поиску цели, она не носит наступательного характера», — отметил политик и добавил, что нет страны, у которой бы ПВО работала на 100 процентов и перехватывала все ракеты.
По его словам, пока непонятно, что стало причиной происшествия — была ли повреждена ракета или же произошла ошибка при вводе данных.
Ранее сообщалось, что Киев признался союзникам, что использовал системы ПВО вблизи места падения ракет в Польше.
15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.