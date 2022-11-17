Изменившееся мнение Зеленского об упавших в Польше ракетах объяснили

Политолог Коньков: Зеленский пытается на ходу реагировать на падение ракет в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается вывести себя из ситуации, в которую сам себя и вогнал, обвинив Россию в ударе по территории Польши, уверен кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Коньков. Так беседе с «Лентой.ру» он объяснил изменения в риторике Зеленского в отношении происшествия.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский изменил мнение об падении ракет на территорию Польши.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО. Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил политик.

Я думаю, что в первую очередь на изменившееся мнение повлияло желание как-то сохранить лицо перед мировой общественностью Александр Коньков политолог

«Действительно, абсолютно прямое обвинение в адрес России прозвучало со стороны Зеленского. Сейчас, когда уже предъявлены аргументы относительно неспособности российских ракет при их потенциале и при их целевых ориентирах попадать в эту точку, вполне понятно желание Зеленского скрасить заявление, которое прозвучало из его уст», — считает Коньков.

Политолог отметил, что высказывания западных руководителей могли также повлиять на риторику самого Зеленского.

«При этом совершенно понятно, что в данном случае президент Украины демонстрирует свою непоследовательность. Потому что все слышали то, что он сказал вначале. Сейчас он пытается на ходу формулировать реакцию на конфуз, в который сам себя поместил. И здесь может быть две причины», — сообщил он.

Первое — это банальная безответственность в стремлении вперед всех высказаться Александр Коньков политолог

«Либо второй вариант, который не менее вероятен, заключается в том, что Зеленский просто ничего не контролирует ни в украинской армии, ни в системе обороны. Вся задача Зеленского в его публичной риторике — это всячески обвинять Россию», — заключил Коньков.

Ранее украинский лидер отреагировал на падение ракет на польскую территорию словами, что ракеты были российского происхождения.

После этого президент США Джо Байден заявил, что такие утверждения не являются достоверным аргументом.