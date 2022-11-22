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19:34, 22 ноября 2022Ценности

Медработница показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети

TikTok-блогерша показала внешность без униформы медработницы и восхитила зрителей

Кадр: @fitmedicgirl

Медработница и блогерша из Польши с никнеймом fitmedicgirl показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка позировала в рабочей одежде, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и брюк фиолетового цвета. Затем она продемонстрировала один из нарядов, который носит в свободное время. Так, юзерша предстала перед камерой в белой блузке в красный горох, заправленной в облегающие черные брюки. Кроме того, она дополнила образ алыми остроносыми туфлями на высоких каблуках.

Зрители оценили внешность медработницы, сделав ей комплименты в комментариях. «Очень красиво», «Впечатляет», «Супер!», «Будь моим доктором», — заявили они.

Ранее в ноябре медсестра Шерил (фамилия неизвестна) с никнеймом @mrscheryl95444 показала, как выглядит на работе и после нее, и восхитила пользователей сети. В том числе она позировала перед камерой в белом бикини и шляпе, прозрачной водолазке и кожаной юбке, а также в облегающих платьях и кроп-топах.

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Алина Гостева
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