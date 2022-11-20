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16:32, 20 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью медсестры в униформе и в нерабочей одежде

Медсестра Шерил показала внешность в униформе и в бикини и восхитила пользователей сети

Кадр: @mrscheryl95444 / TikTok

Медсестра Шерил (фамилия неизвестна) с никнеймом @mrscheryl95444 показала, как выглядит на работе и после нее, и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в синей униформе, состоящей из рубашки, штанов и медицинского колпака. Затем она продемонстрировала несколько нарядов, которые носит в свободное время. Она позировала перед камерой в белом бикини и шляпе, прозрачной водолазке и кожаной юбке, а также в облегающих платьях и кроп-топах.

Зрители заявили, что им нравится внешность медработницы независимо от ее одежды. «Прекрасна и в форме, и без», «Королева, которая лишает дара речи!», «На тебе вся одежда выглядит хорошо», «Сексуальна в любом виде», — прокомментировали они.

Ранее в ноябре медсестра Шеннерия Чериз восхитила пользователей сети своим внешним видом без униформы. Блогерша позировала в белой рубашке с глубоким декольте, колготках с декоративными дырами и ботинках на платформе, также она примерила кроп-топ с кожаными брюками и облегающий белый костюм для фитнеса.

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Алина Гостева
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