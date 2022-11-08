В сети восхитились внешностью медсестры без униформы

Блогерша Шеннерия Чериз восхитила зрителей, показав внешний вид медсестры без униформы

Медсестра Шеннерия Чериз восхитила пользователей сети своим внешним видом без униформы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка предстала перед камерой без косметики на лице и в рабочей одежде, которая состояла из синих брюк и футболки. Затем она показала несколько неофициальных образов, дополнив их ярким макияжем. Так, блогерша позировала в белой рубашке с глубоким декольте, колготках с декоративными дырами и ботинках на платформе, также она примерила кроп-топ с кожаными брюками и облегающий белый костюм для фитнеса.

В свою очередь зрители сделали комплименты медработнице в комментариях. «Высший класс», «Прекрасна!», «Ты шикарная», — отметили они.

В октябре блогерша Тони с никнеймом tawny731 из Техаса, США, надела свою старую рабочую форму и восхитила зрителей. Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters примерила на камеру униформу, которую носила в молодости — 23 года назад. Она позировала в белом кроп-топе и коротких оранжевых шортах.