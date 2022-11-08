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03:59, 8 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью медсестры без униформы

Блогерша Шеннерия Чериз восхитила зрителей, показав внешний вид медсестры без униформы

Кадр: @shenneriacherise

Медсестра Шеннерия Чериз восхитила пользователей сети своим внешним видом без униформы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка предстала перед камерой без косметики на лице и в рабочей одежде, которая состояла из синих брюк и футболки. Затем она показала несколько неофициальных образов, дополнив их ярким макияжем. Так, блогерша позировала в белой рубашке с глубоким декольте, колготках с декоративными дырами и ботинках на платформе, также она примерила кроп-топ с кожаными брюками и облегающий белый костюм для фитнеса.

В свою очередь зрители сделали комплименты медработнице в комментариях. «Высший класс», «Прекрасна!», «Ты шикарная», — отметили они.

В октябре блогерша Тони с никнеймом tawny731 из Техаса, США, надела свою старую рабочую форму и восхитила зрителей. Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters примерила на камеру униформу, которую носила в молодости — 23 года назад. Она позировала в белом кроп-топе и коротких оранжевых шортах.

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Алина Гостева
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