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08:00, 31 октября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью бывшей официантки в униформе времен ее молодости

42-летняя TikTok-блогерша Тони надела свою старую форму официантки и восхитила зрителей

Кадр: @tawny731 / TikTok

Блогерша Тони с никнеймом tawny731 из Техаса, США, надела свою старую рабочую форму и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters примерила на камеру униформу, которую носила в молодости — 23 года назад. Она позировала в белом кроп-топе и коротких оранжевых шортах. Кроме того, 42-летняя женщина дополнила образ белыми носками, кедами фирмы Converse, объемными серьгами в тон одежде и распустила волосы. В то же время она поинтересовалась у зрителей, стоит ли ей выбрать данный наряд на Хеллоуин.

В свою очередь юзеры сделали комплименты внешнему виду блогерши, отметив, что данные предметы гардероба подойдут для указанного праздника. «Определенно стоит [так одеться]», «Наверное, сейчас даже лучше, чем 23 года назад», «Все еще горячая», — прокомментировали они.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом kcjo922 из Южной Каролины, США, надела свою старую рабочую форму и восхитила подписчиков. Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters предстала перед камерой в черной униформе, которая состояла из облегающей майки с глубоким декольте и логотипом заведения и коротких шортов.

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Алина Гостева
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