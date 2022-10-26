Бывшая официантка примерила старую униформу и восхитила подписчиков

Блогерша kcjo922 примерила свою старую форму официантки и восхитила подписчиков

Блогерша с никнеймом kcjo922 из Южной Каролины, США, надела свою старую форму официантки и восхитила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 140 тысяч человек.

Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters предстала перед камерой в черной униформе, которая состояла из облегающей майки с глубоким декольте и логотипом заведения и коротких шортов. «Примеряю старую рабочую одежду», — указала юзерша. Известно, что в настоящее время она замужем и трудится на должности медработницы.

Зрители оценили внешний вид инфлюэнсерши, сделав ей комплименты. «Все еще красивая и сексуальная», «Прекрасная, как всегда», «Выглядишь потрясающе», — прокомментировали они.

Ранее в октябре электрик и по совместительству блогерша Изабелл Макгуайр показала свою рабочую форму и восхитила зрителей. Девушка снялась на фоне идущего в квартире ремонта в бежевых массивных ботинках, укороченном черном лонгсливе, перчатках с дырами и покрытыми строительной пылью штанах с накладными карманами.