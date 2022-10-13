Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
03:59, 13 октября 2022Ценности

Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей

Блогерша Изабелл Макгуайр показала свою рабочую форму электрика и восхитила зрителей

Кадр: @isabellmcguire0

Трудящаяся электриком блогерша Изабелл Макгуайр показала свою рабочую форму и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 107 тысяч подписчиков.

Девушка снялась на фоне идущего в квартире ремонта в бежевых массивных ботинках, укороченном черном лонгсливе, перчатках с дырами и штанах с накладными карманами, которые оказались покрыты строительной пылью. При этом она дополнила образ золотистой цепочкой и серьгами. «Никакого макияжа и прическа недельной давности из парикмахерской», — заявила инфлюэнсерша.

Ролик набрал 405 тысяч просмотров. В свою очередь пользователи сделали комплименты внешнему виду Макгуайр. «Выходи за меня замуж», «Ты просто прекрасна в этих рабочих штанах», «Ты заставила эти брюки выглядеть просто великолепно», «Кажется, мне дома срочно нужен мастер», — прокомментировали они.

В октябре 2021 года официантки популярной американской сети баров Hooters массово пожаловались на чересчур откровенную рабочую форму, которая состоит из кроп-топа с логотипом ресторана и мини-шортов. Работницы сети негативно отреагировали на нововведение, сравнивая последний элемент костюма с нижним бельем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту
Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту
Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть
В США указали на риск превращения Нью-Йорка в «пыль» из-за Крыма
Минфин США предупредил Европу о сложной зиме
Орбан сообщил о своих угрозах ЕК наложить вето на новые антироссийские санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.