Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей

Блогерша Изабелл Макгуайр показала свою рабочую форму электрика и восхитила зрителей

Трудящаяся электриком блогерша Изабелл Макгуайр показала свою рабочую форму и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 107 тысяч подписчиков.

Девушка снялась на фоне идущего в квартире ремонта в бежевых массивных ботинках, укороченном черном лонгсливе, перчатках с дырами и штанах с накладными карманами, которые оказались покрыты строительной пылью. При этом она дополнила образ золотистой цепочкой и серьгами. «Никакого макияжа и прическа недельной давности из парикмахерской», — заявила инфлюэнсерша.

Ролик набрал 405 тысяч просмотров. В свою очередь пользователи сделали комплименты внешнему виду Макгуайр. «Выходи за меня замуж», «Ты просто прекрасна в этих рабочих штанах», «Ты заставила эти брюки выглядеть просто великолепно», «Кажется, мне дома срочно нужен мастер», — прокомментировали они.

В октябре 2021 года официантки популярной американской сети баров Hooters массово пожаловались на чересчур откровенную рабочую форму, которая состоит из кроп-топа с логотипом ресторана и мини-шортов. Работницы сети негативно отреагировали на нововведение, сравнивая последний элемент костюма с нижним бельем.