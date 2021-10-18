Официантки популярного бара пожаловались на новую форму в виде нижнего белья

Официантки популярной американской сети баров Hooters массово пожаловались на чересчур откровенную рабочую форму. На соответствующие видео в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Согласно информации издания, в октябре компания Hooters представила новую униформу, которая состоит из кроп-топа с логотипом ресторана и мини-шортов. Работницы сети негативно отреагировали на нововведение, сравнивая последний элемент костюма с нижним бельем.

Так, например, пользовательница с никнеймом @theflathootersgirl опубликовала ролик, на котором примерила несколько разных шортов, которые предоставляла ей компания. Так, последняя модель черного цвета оказалась настолько короткой, что частично оголила ягодицы девушки. «Еще год назад, когда я устроилась сюда на работу, я не давала согласие на такую униформу. (...) Я ненавижу тот факт, что должна носить это», — высказалась она.

Еще одна официантка с никнеймом @ggnguyen также разместила в соцсети ролик, на котором сравнивает старые и новые шорты, предоставленные рестораном. На кадрах видно, что предмет одежды внешне напоминает купальные плавки.

Юзерша с никнеймом @eastenciera, в свою очередь, сравнила свой новый рабочий наряд с костюмом порнозвезды.

Администрация баров Hooters никак не прокомментировала введение нового дресс-кода и не ответила на претензии сотрудниц.

В июне официантка Hooters показала свой способ визуально увеличить грудь ради чаевых. В TikTok-ролике девушка надевает бюстгальтер с эффектом пуш-ап, который увеличивает ее грудь на два размера. После этого она подкладывает в чашки силиконовые вставки, чтобы форма груди казалась более естественной. Затем Кирстен наносит на бюст коричневые тени для век, которые придают груди визуальный объем.