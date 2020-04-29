Сексуальная форма официанток вызвала ажиотаж в сети и обогатила их

Бывшие официантки американской сети ресторанов Hooters разбогатели на торговле старой униформой. Об этом они рассказали изданию Daily Star.
Девушки разместили комплекты облегающих маек с логотипом компании и коротких шортов на торговой онлайн-площадке eBay. По информации издания, у фанатов сети есть сексуальный фетиш, связанный с официантками в этой откровенной униформе. Предполагается, что именно по этой причине объявления сотрудниц Hooters вызвали ажиотаж.
После нескольких удачных сделок собеседницы издания поделились своим опытом в социальных сетях. «Только что продала свою форму Hooters больше чем за 100 долларов (7370 рублей)», — написала одна из них. «Продала всю свою старую униформу. Появилось 700 долларов (51600 рублей) на карте!» — поделилась вторая, добавив хештег #HootersMakesYouHappy. «Слышала, что я могу продать свою форму Hooters за хорошую цену. Знали бы вы, сколько у меня экземпляров!» — добавила третья.
Отмечается, что большим спросом также пользовались носки и бейджи бывших официанток.
Известно, что eBay имеет строгие правила по продаже вещей — в частности, не допускается фетишизация товаров. Нарушившие правила пользователи могут быть удалены с платформы.
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