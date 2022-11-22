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16:56, 22 ноября 2022Среда обитания

Дима Билан задумался о покупке дома в российском селе

Певец Дима Билан задумался о покупке дома своего деда в селе Пестрецы в Татарстане

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский певец Дима Билан задумался о покупке дома в селе Пестрецы в Республике Татарстан. Раньше там проживал дед артиста, сообщает «Татар-информ».

Речь идет о старом деревянном доме с заброшенным участком, где певец в детстве проводил много времени. По словам проживающей на соседнем участке Любови Марковой, Билан планирует приобрести и восстановить жилье деда, но пока не решился на сделку.

«Дима при покупке дома, конечно, изначально хотел тишины, спокойствия, но я его предупредила, что здесь это навряд ли получится. Каждый день приезжают журналисты, снимают... Дима пока думает», — поделилась женщина.

Ранее Билан опубликовал в соцсетях видео про дом деда. В ролике артист рассказывает, где на участке росли черемуха и смородина, как он купался в бочке и примерял военные медали родственника.

В конце декабря 2021 года Дима Билан показал новый загородный дом. Двухэтажный особняк площадью около 500 квадратных метров находится в Подмосковье. Точную локацию певец не назвал, но добавил, что по соседству проживают футболисты Игорь Акинфеев и Артем Дзюба.

Нина Ташевская
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