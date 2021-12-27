Дима Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой

Российский певец Дима Билан показал свой новый загородный дом. Он приобрел недвижимость, чтобы вложить деньги во время пандемии коронавируса. Артист поделился подробностями в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Билан приобрел дом площадью около 500 квадратных метров. Он объяснил покупку желанием вложить средства и поиском новых эмоций. В доме певца два этажа, на первом находится просторная гостиная, совмещенная с кухней. На втором располагаются несколько спален. Интерьер выполнен в минималистичном стиле в серых, бежевых и белых тонах.

Изначально артист планировал приобрести дом в поселке Переделкино, однако потом передумал. Он не уточнил, где именно находится его новое жилье, однако добавил, что по соседству с ним живет российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Билан также владеет домом в деревне Рассказовка, который сдает в аренду.

Ранее о переезде в новый дом рассказала российская поп-певица Полина Гагарина. Она назвала жилье домом мечты, отметив, что в нем у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. Поклонники артистки поздравили ее с переездом в сети.