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Дима Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой

Певец Дима Билан купил новый дом, чтобы вложить деньги во время пандемии коронавируса

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Российский певец Дима Билан показал свой новый загородный дом. Он приобрел недвижимость, чтобы вложить деньги во время пандемии коронавируса. Артист поделился подробностями в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Билан приобрел дом площадью около 500 квадратных метров. Он объяснил покупку желанием вложить средства и поиском новых эмоций. В доме певца два этажа, на первом находится просторная гостиная, совмещенная с кухней. На втором располагаются несколько спален. Интерьер выполнен в минималистичном стиле в серых, бежевых и белых тонах.

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Изначально артист планировал приобрести дом в поселке Переделкино, однако потом передумал. Он не уточнил, где именно находится его новое жилье, однако добавил, что по соседству с ним живет российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Билан также владеет домом в деревне Рассказовка, который сдает в аренду.

Ранее о переезде в новый дом рассказала российская поп-певица Полина Гагарина. Она назвала жилье домом мечты, отметив, что в нем у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. Поклонники артистки поздравили ее с переездом в сети.

Нина Ташевская
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