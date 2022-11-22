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23:08, 22 ноября 2022Мир

Президент Болгарии призвал к переговорам по Украине

Президент Болгарии Радев призвал решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Румен Радев

Румен Радев. Фото: РИА Новости

Добиваться прекращения конфликта на Украине необходимо дипломатическим путем, заявил президент Болгарии Румен Радев, передает пресс-служба главы государства.

Во время конференции, посвященной конфликтам в регионе Черного море, он уточнил, что каждый день ситуация на Украине рушит будущее региона. По словам политика, она негативно сказывается на экономике. «Поэтому я нахожусь среди тех, кто настаивает на немедленном прекращении войны на Украине и поиске решения урегулирования средствами дипломатии», — призвал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия пытается добиться краткосрочного затишья в боевых действиях, чтобы восстановить силы. По его мнению, такая пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не поспособствуют миру.

Кроме того, Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры.

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Марина Совина
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