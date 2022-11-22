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11:22, 22 ноября 2022Среда обитания

Названы самые комфортные для жизни города России

Финансовый университет при правительстве РФ: комфортными для жизни оказались Москва и Сочи

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

По итогам 2022 года самыми комфортными для горожан оказались Москва, Сочи и Грозный. Населенные пункты России с лучшим качеством жизни назвали аналитики Финансового университета при правительстве РФ в своем исследовании, пишет «Российская газета».

Индекс качества жизни рассчитывают на основании данных опроса жителей городов с населением более 250 человек. Специалисты задавали вопросы об уровне материального благополучия, качестве медицинского обслуживания, доступности недвижимости, экологической обстановке, качестве образования, работе учреждений жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве города и состоянии дорог.

По данным специалистов, лидером рейтинга стала Москва — столица опережает другие города в части материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и многим другим показателям. Второе место занимает Сочи — там оптимально сбалансированы разные составляющие городской жизни. На третьей строчке оказался Грозный — этот город опередил другие по работе жилищно-коммунального хозяйства и состоянию дорог, а также занимает первое место по условиям ведения малого и среднего бизнеса.

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Далее идут Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Тюмень. «На протяжении ряда лет Тюмень занимала первое место в рейтинге. Теперь она снова в группе лидеров. В число лидеров также входят Екатеринбург, добившийся впечатляющих успехов в деле повышения качества образования, и Нижний Новгород, отличающийся высокой преданностью граждан своему городу», — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» назвали лучшие города России для жизни с семьей и детьми. Лидером рейтинга стала Москва — за столицу проголосовал 41 процент респондентов. Второе место в списке лучших городов занял Сочи — его выбрали 36 процентов отпрошенных. Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса. 34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру.

Нина Ташевская
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