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Назван лучший город России для жизни с детьми

Москву назвали лучшим городом России для жизни с семьей и детьми

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Лучшим городом России для жизни с семьей и детьми назвали Москву — за российскую столицу высказался 41 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», сообщает издание «Газета.Ru».

В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей сервиса со всех регионов страны. Среди преимуществ Москвы респонденты указали развитую инфраструктуру, а также образовательные и карьерные возможности.

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14 апреля 2022

Второе место в списке лучших городов занял Сочи — за него проголосовали 36 процентов отпрошенных. Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса. 34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру. В топ-5 рейтинга вошли Краснодар (33 процента респондентов) и Калининград (25 процентов).

В январе 2022 года качество жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек изучил финансовый университет при Правительстве. В результате рейтинг лучших для жизни городов возглавила Москва, в тройке оказались Санкт-Петербург и Грозный.

Нина Ташевская
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