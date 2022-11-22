Экономист предсказал новый кризис в 2023 году

Экономист Масленников спрогнозировал новый экономический кризис в 2023 году

Экономист Никита Масленников заявил, что в 2023 году человечество может втолкнуться с новым экономическим кризисом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Масленников спрогнозировал новый экономический кризис в 2023 году и заявил, что справиться с ним поможет опыт преодоления аналогичных проблем в 2008 и 2009 годах.

«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008-2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — предсказал он.

Ранее мировой экономике предрекли период «идеального шторма». С таким мнением выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его мнению, глобальная экономика встретится с сильными потрясениями, которым сопутствуют изменения климата.