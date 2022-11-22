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11:43, 22 ноября 2022Россия

В баре рассказали об инциденте с мобилизованными из-за «допекших малолеток»

Инцидент с мобилизованными в баре Юрги начался с перепалки с местной молодежью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ночь на 19 ноября в баре «Грабли» в городе Юрга Кемеровской области произошла массовая драка между местными жителями и мобилизованными. Директор заведения Александр рассказал «Ленте.ру» о причинах конфликта и сумме нанесенного ущерба.

Видео потасовки опубликовало региональное сообщество «Инцидент Кузбасс». Судя по кадрам, в перепалке приняли участие более 10 человек. Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила, что на месте происшествия был задержан и передан полиции 22-летний посетитель заведения, который устроил погром в ходе конфликта.

«Я так понял, что малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка. Было разбито 3 стола, 10 стульев и большое зеркало танцевальное. Мы подали заявление в полицию по поводу ущерба, получилось на 156 тысяч. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — поделился Александр.

Персонал заведения, по словам директора, не пострадал. В момент потасовки там находилась только бармен. «Она с бара даже не выходила, наверное, испугалась. Она нажала кнопку, приехала Росгвардия, и за счет Росгвардии все разошлись, а мобилизованных забрали в полицию», — сказал он.

Ранее двое мужчин устроили драку в автобусе в Чебоксарах и попали на видео. Водителю автобуса пришлось выводить нарушителей общественного порядка. По словам местных жителей, конфликт россиян продолжился дракой на остановке.

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Екатерина Смирная
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