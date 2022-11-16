Россияне устроили драку в автобусе и попали на видео

В Чебоксарах двое мужчин устроили драку в общественном транспорте и попали на видео

В Чебоксарах двое мужчин устроили драку в общественном транспорте и попали на видео. Кадры с места публикует портал PROгород.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в автобусе № 52. По версии очевидцев, мужчина спал у окна. Второй россиянин зашел в салон и начал высказывать свое недовольство. Первому это не понравилось, в связи с чем завязался словесный конфликт.

Водителю автобуса пришлось выводить нарушителей общественного порядка. По словам местных жителей, конфликт чебоксарцев продолжился дракой на остановке.

В октябре 2021 года в Воронеже россияне подрались в маршрутке с африканцем из-за маски. Инцидент попал на видео.