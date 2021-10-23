Драка из-за маски в маршрутке между россиянами и африканцем попала на видео

В Воронеже россияне подрались в маршрутке с африканцем из-за маски, инцидент попал на видео. Ролик в субботу, 23 октября, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчины спорят с уроженцем Африки о необходимости соблюдения масочного режима. Россияне громко требовали от него надеть ее на лицо. Тот отказывался, возмущался их неуважительным тоном и заявил, что никого не боится. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула драка. По данным канала, она завершилась тем, что темнокожего мужчину выгнали из транспорта.

12 июля на видео попала драка молодого человека с охранником торгового центра в Санкт-Петербурге из-за отказа надеть маску.