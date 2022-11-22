На российской трассе столкнулись 17 автомобилей

ГИБДД: массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошло на трассе А-401 на Камчатке

Массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Камчатскому краю.

«Столкнулись 17 автомобилей​​​. Пострадавших нет», — сообщили агентству в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего его машину занесло, и спровоцировал многочисленные аварии. На кадрах видны поврежденные автомобили и растянувшаяся пробка.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Движение в сторону Елизово временно перекрыто.

Ранее во Владивостоке произошло массовое ДТП — в районе поселка Угловое столкнулись почти 40 автомобилей. Авария произошла на трассе Хабаровск — Владивосток. Предварительно, ДТП случилось из-за несоблюдения водителями дистанции, пострадали два человека, один из которых — несовершеннолетний.