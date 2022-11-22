Французам разрешили заправлять машину маслом для фритюра

Сенат Франции разрешил гражданам заправлять машину использованным маслом для фритюра

Сенат Франции разрешил гражданам страны заправлять машину вместо топлива использованным маслом для фритюра. Об этом сообщает La Tribune.

Согласно заключению экологов, такое масло выбрасывает в воздух меньше вредных веществ, чем дизельное топливо. При этом отмечается, что использовать масло смогут только конкретные автопарки, а именно транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.

По информации издания, законопроект о легализации использования масла для фритюра для заправки машин предложили французские депутаты от «зеленой» партии. Генеральный докладчик по бюджету страны Жан-Франсуа Юссон напомнил, что сегодня уровни загрязнения и выбросов в атмосферу все еще слишком высоки, а такая мера позволит их сократить.

16 октября сообщалось, что в Париже тысячи жителей вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Митинг организовали левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций.