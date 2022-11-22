Мальчик играл в прятки, застрял в воротах гаража и погиб

The Sun: девятилетнего мальчика насмерть задавило воротами гаража во время игры в прятки

Девятилетнего Абдула Разака Таравалея из австралийского города Мельбурн насмерть задавило дверьми гаража во время игры в прятки. Об этом сообщает The Sun.

Ребенок погиб в субботу, 12 ноября. По словам отца мальчика, он пошел посмотреть, чем занимается его сын с приятелем и обнаружил, что они застряли в двери гаража. «Я пытался опустить ворота, но не смог, потому что они были слишком большие и тяжелые. Я потрогал голову сына, потрогал его пальцы — они были холодными», — рассказывает мужчина.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть Таравалея. Он погиб за две недели до своего десятилетия. Друг мальчика был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Криминальная версия смерти мальчика не рассматривается.

Дядя погибшего рассказал, что на воротах гаража не было никакого защитного механизма, который мог бы предотвратить их срабатывание. «На двери была только кнопка, чтобы поднимать и опускать ее. А место, где находится кнопка, доступно для детей», — объяснил он.

По словам отца погибшего, мальчик любил играть в футбол и проводить время с друзьями. В социальных сетях мужчина получил соболезнования более чем от 200 человек. «Мое сердце разрывается от такой ужасной новости. В это так трудно поверить. Он навсегда останется в моем сердце», — написал один из знакомых семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии двое детей, игравших около дома, погибли от удара молнии. Тела детей доставили в медицинский институт для проведения вскрытия.

