Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:24, 22 ноября 2022Из жизни

Мальчик играл в прятки, застрял в воротах гаража и погиб

The Sun: девятилетнего мальчика насмерть задавило воротами гаража во время игры в прятки

Фото: NCA NewsWire

Девятилетнего Абдула Разака Таравалея из австралийского города Мельбурн насмерть задавило дверьми гаража во время игры в прятки. Об этом сообщает The Sun.

Ребенок погиб в субботу, 12 ноября. По словам отца мальчика, он пошел посмотреть, чем занимается его сын с приятелем и обнаружил, что они застряли в двери гаража. «Я пытался опустить ворота, но не смог, потому что они были слишком большие и тяжелые. Я потрогал голову сына, потрогал его пальцы — они были холодными», — рассказывает мужчина.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть Таравалея. Он погиб за две недели до своего десятилетия. Друг мальчика был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Криминальная версия смерти мальчика не рассматривается.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Дядя погибшего рассказал, что на воротах гаража не было никакого защитного механизма, который мог бы предотвратить их срабатывание. «На двери была только кнопка, чтобы поднимать и опускать ее. А место, где находится кнопка, доступно для детей», — объяснил он.

По словам отца погибшего, мальчик любил играть в футбол и проводить время с друзьями. В социальных сетях мужчина получил соболезнования более чем от 200 человек. «Мое сердце разрывается от такой ужасной новости. В это так трудно поверить. Он навсегда останется в моем сердце», — написал один из знакомых семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии двое детей, игравших около дома, погибли от удара молнии. Тела детей доставили в медицинский институт для проведения вскрытия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.