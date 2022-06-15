Молния убила игравших у дома детей

LatestLY: 10-летняя Чанди Кумари и 12-летний Арвинд Кумар из Индии погибли от удара молнии

В Индии двое детей, игравших около дома, погибли от удара молнии. Об этом сообщает LatestLY.

10-летняя Чанди Кумари и 12-летний Арвинд Кумар из деревни Гондо, штат Джаркханд, играли на улице рядом с домом около полудня в понедельник, 13 июня. Внезапно налетел сильный ветер и началась гроза. Дети не успели укрыться от непогоды, когда в них ударила молния и убила обоих.

В районном отделении полиции подтвердили, что мальчик и девочка погибли на месте. Тела детей доставили в медицинский институт города Гархва для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша от удара молнии погибли трое фермеров. Мужчины работали в поле во время дождя.