Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Молния убила игравших у дома детей

LatestLY: 10-летняя Чанди Кумари и 12-летний Арвинд Кумар из Индии погибли от удара молнии

Фото: Rahul Viswanath / Unsplash

В Индии двое детей, игравших около дома, погибли от удара молнии. Об этом сообщает LatestLY.

10-летняя Чанди Кумари и 12-летний Арвинд Кумар из деревни Гондо, штат Джаркханд, играли на улице рядом с домом около полудня в понедельник, 13 июня. Внезапно налетел сильный ветер и началась гроза. Дети не успели укрыться от непогоды, когда в них ударила молния и убила обоих.

В районном отделении полиции подтвердили, что мальчик и девочка погибли на месте. Тела детей доставили в медицинский институт города Гархва для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша от удара молнии погибли трое фермеров. Мужчины работали в поле во время дождя.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
США закупят оружие для Украины на миллиард долларов
В России рассказали о ремонте «Солнцепека» в полевых условиях
Российского криминального авторитета и его банду задержали под Владимиром
Диетолог напомнила россиянам об опасности клубничной диеты
В Москве установят памятник Жанне Фриске
Цены на газ в Европе подскочили
Стали известны заинтересованные в Малкине клубы НХЛ
Молния убила игравших у дома детей
В Совете Федерации заявили о нарастании темпов сдачи Киевом территорий
В Великобритании задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.