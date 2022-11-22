Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:48, 22 ноября 2022Культура

Умер продюсер «Крестного отца» и обладатель премии «Оскар» Грей Фредериксон

На 86-м году жизни скончался продюсер трех частей фильма «Крестный отец» Грей Фредериксон

Фото: Rich Polk / Getty Images

На 86-м году жизни скончался американский кинопродюсер и один из создателей трех частей фильма «Крестный отец» Грей Фредериксон. Об этом сообщает Deadline.

Смерть кинодеятеля подтвердила его жена. Фредериксон умер 20 ноября в своем доме, расположенном в штате Оклахома, после осложнений, вызванных раком простаты.

За свою жизнь кинодеятель спродюсировал более 40 проектов. Фредериксон являлся одним из создателей трех частей фильма «Крестный отец».

В 1975 году он одержал победу на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» как один из соавторов «Крестного отца 2». Через пять лет продюсер стал номинантом в той же категории «Оскара» за работу над картиной «Апокалипсис сегодня».

Ранее стало известно, что американский актер, звезда сериала «Могучие рейнджеры» и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой на 50-м году жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Посольство России осудило реакцию США на расстрел ВСУ российских военнопленных
Российский военный «Яндекс» извинился за жалобы на экипировку и попал на видео
Найдены прижизненные фотографии загадочного «человека из Сомертона»
Сотрудники ФСБ и МВД задержали 68 подпольных оружейников в российских регионах
Умер продюсер «Крестного отца» и обладатель премии «Оскар» Грей Фредериксон
Россиянин до смерти забил брата металлическим предметом и попал под следствие
Кендалл Дженнер вышла на улицу без штанов
Синоптик предупредил москвичей о ледяной корке и дождях
Россиянин наехал на требовавшего выключить музыку полицейского и получил срок
Россиян предупредили о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.