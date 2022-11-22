Умер продюсер «Крестного отца» и обладатель премии «Оскар» Грей Фредериксон

На 86-м году жизни скончался продюсер трех частей фильма «Крестный отец» Грей Фредериксон

На 86-м году жизни скончался американский кинопродюсер и один из создателей трех частей фильма «Крестный отец» Грей Фредериксон. Об этом сообщает Deadline.

Смерть кинодеятеля подтвердила его жена. Фредериксон умер 20 ноября в своем доме, расположенном в штате Оклахома, после осложнений, вызванных раком простаты.

За свою жизнь кинодеятель спродюсировал более 40 проектов. Фредериксон являлся одним из создателей трех частей фильма «Крестный отец».

В 1975 году он одержал победу на премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» как один из соавторов «Крестного отца 2». Через пять лет продюсер стал номинантом в той же категории «Оскара» за работу над картиной «Апокалипсис сегодня».

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