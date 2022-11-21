Звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой на 50-м году жизни

Американский актер, звезда сериала «Могучие рейнджеры» и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой на 50-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

О подробностях трагедии не сообщается, однако известно, что последние несколько лет у артиста была депрессия.

«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень не хватать его присутствия. Так грустно терять еще одного члена нашей семьи рейнджеров», — сообщил коллега Фрэнка Уолтер Джонс.

В фильмографии звезды насчитывалось более 30 проектов. Наибольшую популярность актеру принесла роль Томми в шоу «Могучие рейнджеры». Этого персонажа артист сыграл в экранизациях сериала «Дикая сила», «Турбо», «Зео», «Дино Гром», «Мегафорс» и других.

Ранее стало известно, что на 48-м году жизни умерла американская актриса и звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Причина ее смерти не разглашается, однако сообщается, что в марте прошлого года ей диагностировали лейкемию.