Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:11, 21 ноября 2022Культура

Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

На 48-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

На 48-м году жизни умерла американская актриса и звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Об этом сообщает People.

Артистка скончалась 16 ноября, причина ее смерти не разглашается, однако известно, что в марте прошлого года ей диагностировали лейкемию. Знаменитость перенесла несколько курсов химиотерапии.

«Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее», — сообщила невестка актрисы.

В фильмографии звезды насчитывалось более 50 проектов, в числе которых были такие сериалы, как «Темный ангел» и «C.S.I.: Место преступления», однако наибольшую популярность ей принесла роль демона Мэг Мастерс в шоу «Сверхъестественное».

Ранее стало известно, что хип-хоп-исполнитель Брэндон Смит, более известный под псевдонимом B. Smyth, скончался на 29-м году жизни. О трагической новости рассказал брат певца, который также назвал причину его смерти. Музыкант умер в реанимации из-за последствий легочного фиброза — состояния, когда легкие человека покрываются рубцами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.