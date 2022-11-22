В Польше заявили о тревожной ситуации на границе с Белоруссией

Rzeczpospolita: нелегальная миграция из Белоруссии в Польшу вновь активизировалась

Нелегальная миграция из Белоруссии в Польшу вновь активизировалась. О тревожной ситуации на границе двух государств пишет польская газета Rzeczpospolita.

Согласно данным Главного управления погранвойск (ГУП), с января по середину ноября незаконно пересечь границу пытались 9914 человек — в среднем от 300 до 700 в месяц. При этом с середины года данные показатели резко возросли: еще в августе было зафиксировано 793 нелегала, в то время как в октябре — 2315.

«Иммигранты хотят воспользоваться последним моментом и пересечь границу, пока электронный барьер на всем ее протяжении практически полностью не исключит такую возможность. Мы знаем это, потому что мониторим их форумы», — рассказала пресс-секретарь ГУП Анна Михальская.

Известно, что несколькими днями ранее был сдан в эксплуатацию первый участок электронного барьера, о котором идет речь, протяженностью 21 километр. Для него было использовано 42 километра кабельных линий, 232 камеры видеонаблюдения, в том числе с ночным видением, а также 67 тепловизоров.

20 ноября сообщалось, что белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Мужчина был без теплой верхней одежды, при себе у него имелись документы гражданина Ирака.

В ноябре 2021 года две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Нелегалы забрасывали польских пограничников камнями и палками, польская сторона в ответ применила слезоточивый газ. Произошедшее спровоцировало новый виток миграционного кризиса на белорусской границе, который длился с весны прошлого года.