На границе Белоруссии и Польши нашли труп беженца

Белорусские пограничники нашли у польского заграждения тело беженца без верхней одежды

Белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, труп обнаружили в субботу, 19 ноября, на белорусско-польской границе. Отмечается, что мужчина был без теплой верхней одежды. Его внешность — не славянская.

После осмотра тела была установлено, что тело жертвы переместили из Польши в Белоруссию. Кроме того, у погибшего были с собой документы гражданина Ирака.

Ранее Белоруссия заявила о брошенном литовскими силовиками теле избитого беженца.

