В Белоруссии пограничники обнаружили тело мигранта на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей обнаружили тело мигранта

Пограничники Белоруссии обнаружили тело мигранта и группу беженцев на границе с Польшей. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале.

«Вчера, 21 ноября, вблизи польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Как утверждает брат погибшего, беженцы находились на польской территории, когда их задержали силовики страны.

Уточняется, что несмотря на просьбы иностранцев дать им воды и еды военнослужащие Польши отказались забирать беженцев, чтобы оказать помощь. По информации Госпогранкомитета, после смерти мигранта группу заставили перенести его тело на белорусскую территорию, открыв калитку в заграждении.

Ранее польские силовики избили беженца, распылили ему в лицо газ и заставили босиком перейти границу с Белоруссией. Иностранец нуждался в медицинской помощи, обуви и теплой одежде. Белорусские пограничники оказали помощь беженцу.

